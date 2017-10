Aulla – 17/10/2017. Giovanissimi annata 2003 in piena salute nello scorso weekend all’ Aullese (peccato che quelli classe 2004 buschino un 3-1 in casa, dalla Massese, rete di Califfi) dove i Regionali rifilano un netto 2-0 al forte Capezzano Pianore, insediandosi in terza posizione dietro al tandem di testa Atletico Lucca-Olimpia, da pare loro i Provinciali surclassano sempre al “Quartieri” il Piano di Conca…con un altisonante 7-0.

Andando con ordine, ad Aulla primo tempo dominato dal Capezzano, poi nella ripresa vanno in crescendo i ragazzi di mister Stefano Perfigli che sbloccano il risultato con Rossi su percussione di Bortolasi; successivamente quest’ultimo, il quale nel finale sfiorerà persino il tre a zero, sfodera pure il corner che spedisce Pennucci al raddoppio.

Di seguito il “tabellino” del match.

AULLESE: Di Furia, Simonelli C., Pennucci; Berettieri, Bertolini, (Benincasa), Lombardo (Galeazzi); Pieri, Bortolasi (Pierotti), Tavaroni (Mascia); Simonelli J. (Brugiati) e Rossi (Brice). A disp. Bacchi. All. Perfigli

CAPEZZANO PIANORE: Manattini, Ricci, Salini; Da Mommio, Gurraj, Longobardi; Belluomini F., Meucci (Fruzzetti), Marchetti (Fruzzetti Mattia); Checchi (Nicoletti) e Martinelli (Moriconi). A disp. Leone. All. Belluomini M.

ARBITRO: Puvia di Carrara.

MARCATORI: Rossi al 13’ e Pennucci al 27’ del s.t.

Venendo agli “altri” Giovanissimi 2003, quelli di trainer Luciano Olivieri che sono fuori classifica in quanto i neroverdi hanno già una rappresentante nel campionato regionale, nel risultato più che tennistico inferto al Piano di Conca da rilevare tripletta di Buttini e doppietta di Tomaino più le reti di Conti e Tognini.

Schierati ivi: Buffoni (Arioni), Touil, Pierotti (Luciani); Arcuri (Boutmane), Conti (Evangelista), Jovanovich; Tognini (Stoian), Brugiati, Rossi; Tomaino (Trombella) e Buttini.





“Double face” infine gli Allievi Provinciali, con gli A del 2001 che giocano il campionato lucchese battuti 3-0 dal Forte dei Marmi in Versilia, i B del 2002 vittoriosi per 2-0 a Carrara sull’ Atletico con reti di Prenci e Barontini su rigore. Entrambi gli Allievi sono all’incirca a metà classifica. Di seguito infine la formazione vittoriosa sull’ Atletico Carrara.

Chiocca, Barontini, Gaspare; Mazzone G., Giromini (Castagneto), Tonelli; Canese (Prenci), Giardina, Khalid; Chirita (Ruffini) e Brizzi (Lombardi). A disp. Marchiò e Magnani.