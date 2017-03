La Spezia – 16 Marzo 2017. “Okay” pressoché su tutta la linea il Settore giovanile del Canaletto Sepor nello scorso weekend, per quanto nella maggior parte dei casi, la vetta della classifica resta ancora un obiettivo.

Doppio k.o. inferto al Don Bosco Spezia a livello Regionale, con gli Allievi che s’impongono per 2-0 a Pagliari coi gol di Piazza e Frolla e i Giovanissimi che addirittura fanno “poker” seppur interno, con doppietta di Carlini e reti di Bertonati e Benabbi. Anzi le vittorie sui salesiani salgono a tre con un 5-2, se si “scende” sino agli Esordienti, più esattamente quelli che giocano a 9 nel Girone B. Ivi però, nel Girone A dove concorrono i “canarini” che con lo Spezia si sono aggiudicati la fase invernale del campionato, sul campo del Magra Azzurri è finita 1-1 con marcatura di Bastogi.

Tornando alla dimensione regionale, da non scordare che anche i Giovanissimi di Fascia B, i cosiddetti Sperimentali hanno inflitto in casa un classico 2-0 all’ Anpi Casassa “firmato” da Campoli e Forasassi.

Ma è proprio l’intero “vivaio” gialloblù ad aver brillato, andando quindi pure dagli Esordienti A a 7 vittoriosi per 3-0 sull’ Arci Pianazze (1-1 invece qua la squadra B, con rete di Tamba, sul terreno di un D. Bosco qui al contrario imbattuto) ai Pulcini annata 2006, che in un girone hanno rifilato un 6-0 al Luni con tripletta di Pisani e doppietta di Valerani più segnatura di Costé…e nell’altro vinto 6-5 con la Tarros, a Sarzana, marcatori: Gabriele Milazzo, Simoni, Di Pizzo, Bartoli e due volte Lorenzo Milazzo.

Gli altri Pulcini ? E i Primi Calci allora ? Di sicuro bravissimi se canalettesi; ma per adesso lasciamoli crescere in santa pace.