Aulla – 23 Marzo 2017. Colpo grosso degli Allievi A 2000 che battono 1-0 ad Aulla la vicecapolista Forte dei Marmi. Dopo un primo tempo dominato, i neroverdi sempre sesti segnano nella ripresa con Cardillo (lui è l’altra punta Ballerini i migliori in campo insieme al difensore centrale Malatesta) su bel “pallonetto”, questa la formazione schierata da mister Tommaso Porfido: Santini, Simonelli, Cardellini (Accetta); Perin, Bartolini, Malatesta; Furletti (Giovannucci), Bassignani, Ballerini; Battaglia e Cardillo. Gli Allievi B 2001 si sono invece imposti per 3-0 per rinuncia sul Marina La Portuale che si è ritirato.

Passando ai Giovanissimi Provociali, vittoria per due a uno al Quartieri sul Camaiore, con reti di Rossi con palla nel sette e di Tavaroni di testa su cross di Stoian, poi il gol ospite. Formazione schierata da coach Stefano Perfigli… Bacchi, Benincasa, Conti (Pierotti), Berrettieri, Stoian (Comastri), Tavaroni (Luciani), Mascia (Domenichelli), Bortolasi (Boutmane), Simonelli (Evangelista), Rossi, Buttini (Lombardo). Aullesi sempre quarti, successo peraltro pienamente legittimo, basti dire che i neroverdi hanno battuto 25 corner.

Infine hanno vinto pure gli Esordienti, 1-0 in casa dell’ Atletico Carrara, segnatura di Califfi dalla distanza. Trainer Piero Giovannoni ha schierato: Bertolini, Genovesi, Gilli, Remedi, Shaini, Biancardi, Califfi, Simonelli, Piccolo, Bianchi, Lombardi. Entrati Galleri, Marchetti, Cabocaccia, Torres, Chiocca, Della Pina.

Nel complesso insomma, compensata sul fronte dei campionati provinciali la sconfitta subita dai Regionali, i Giovanissimi battuti 3-1 dal pericolante Don Bosco Fossone peraltro in inferiorità numerica. Ivi gol di Telloli.

