Ceparana – 24 Febbraio 2017. Il Ceparana torna alla vittoria aggiudicandosi il derby col Vezzano a Bottagna. Rossoneri in vantaggio su rigore ottenuto da Briselli e trasformato da Belforti. Pareggio locale sempre dal dischetto per via di un fallo su Gabriele con trasformazione di Djallo.

Nella ripresa, Cariati riporta in avanti gli ospiti “incornando” su un calcio d’angolo di Cavana, il quale infine chiude lo “score” approfittando di uno scarione difensivo avversario. Per somma di ammonizioni l’espulsione di Vené.

Di poco più di un soffio, i ceparanesi sono ora in zona-playoff, adesso c’è la possibilità di scavalcare in quarta posizione il Foce Magra Ameglia, ospitandolo nel prossimo turno che è nel Girone D della Prima Categoria ligure sarà il 22.o.

VEZZANO – CEPARANA 1 – 3

MARCATORI: Belforti su rig. al 21’, Djallo su rig. al 45’,Cariati al 65’, Cavana all’ 80’.

VEZZANO: Tovani, Salvatore (70’ Marchiò), Musetti A.; Gabriele, Bastoni, Bottigliero; Sorbi (60’ Navarrete), Castellanotti, Djallo; Musetti G. (66’ Ait) e Rabà. All. Franchini.

CEPARANA: Perotto, Vené, Bertonati; Bertano, Becci (92’ Dorotea), Cattabiani; Cavana (85’ Corvi), Cariati, Briselli; Belforti e Ricciardi (65’ Ariani). All. Affanni.

Arbitro: Traverso di Genova.

Note: espulso al 60’ Vené.

Nella foto Matteo Cavana