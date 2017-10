La Spezia – 17/10/17. Dopo la qualificazione alla fase regionale del campionato di categoria, gli Allievi annata 2001 del Don Bosco Spezia conquistano anche il quotato Memorial “Balloni” a Massa, organizzato proprio da quella Massese che i salesiani nella competizione battono due volte: “finalissima” compresa.

Andando con ordine, i rossoneri partono con un 1-1 col Forte dei Marmi con rete di Vanacore, quindi superano appunto i padroni di casa per 3-1 (in gol, Mezzani, Laghezza e ancora quel Kevin Vanacore autore nella scorsa stagione calcistica di una trentina di reti) e successivamente beneficiano del “forfait” della Croce Verde; infine, in finale, ecco la segnatura del “solito” Vanacore stendere di nuovo la Massese.

Questo il parco-giocatori utilizzato nel contesto dalla guida tecnica oratoriana costituita dal tandem integrato da Mario Bucchi e da quel Davide Papadhopulli, che del settore giovanile del D. Bosco spezzino è il Responsabile…

Portieri – Rozzi e Vannucci.

Difensori – Campigli, Giuliano, Fontana, Mezzani Daniele, Rosario, Sarti.

Centrocampisti – Cervini, Gianardi, Laghezza, Mezzani Danilo, Ortiz, Rubertelli.

Attaccanti – Baracco, Còk, Sturlese, Vanacore.

Insomma il buon momento del “vivaio” del D. Bosco Sp continua, dopo i due secondi posti al Memorial “Orlandini” del Magra Azzurri, uno coi Pulcini classe 2007 e l’altro coi Piccoli Amici del 2009.

Nella foto gli Allievi 2001