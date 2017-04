Aulla – 7 Marzo 2017. Il fatto positivo per la parte “provinciale” del settore giovanile dell’ Aullese (al di là della permanenza nel campionato regionale ormai acquisita dai Giovanissimi del 2002 allenati da Marino Pellegrini) è costituita nell’ultimo turno dalla qualificazione dei Giovanissimi annata 2003 di mister Stefano Perfigli i quali, col loro quarto posto, accedono al Torneo delle Province in programma fra Maggio e Giugno: vi si qualificano appunto le prime 4 di ogni campionato provinciale.

Ciò in virtù della vittoria per 4-1 nel derby col Filvilla al “Quartieri”, articolata in due doppiette, una di Lorenzo Bortolasi e l’altra di Mattia Rossi. A segno con due bordate da fuori area, una di destro e l’altra di sinistro, Bortolasi…fra le due reti la doppietta di Rossi, in gol con controllo di testa e tocco di piede su un traversone la prima volta, quindi su cross di Benincasa.

Questa la formazione per l’occasione: Bacchi (Buffoni), Benincasa, Conti (Pierotti); Pennucci, Berrettieri, Lombardo (Luciani); Mascia (Domenichelli), Bortolasi (Stoian), Tavaroni; Rossi (Varanini) e Simonelli (Buttini).

E’ andata male invece agli Allievi neroverdi di trainer Tommaso Porfido, di cui gli A di classe 2000 hanno avuto la peggio per 1-0 contro la vicecapolista Viareggio, pure ad Aulla battuti per 2-1 i B del 2001 dal Massarosa; ivi rete di Cardillo.

Un po’ sfortunati magari infine gli Esordienti 2004 di coach Piero Giovannoni, sconfitti in trasferta dalla Carrarese, per 1-0.

Nella foto il “Quartieri” di Aulla