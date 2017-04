Follo – 7 Aprile 2017. Anche quest’anno l’ Asd Follo Calcio 2012 non manca di ricordare il centauro tragicamente scomparso, con l’edizione 2017 del Memorial “Doriano Romboni”, in programma per intero domenica prossima (9/4) alla Cittadella dello Sport follese. Interessata l’annata 2006 della categoria dei Pulcini.

Vediamo di seguito il calendario.

Con avvio alle ore 9.30…

Girone A – Spezia Bianco-Follo, Rivasamba-Il Borgo, Follo-Rivasamba, Spezia Bianco-Borgo, Borgo-Follo, Rivasamba-Spezia Bianco.

Girone B – Entella-San Marco Avenza, Spezia Nero-Filvilla, S. Marco-Spezia Nero, Entella-Filvilla, Spezia Nero-Entella, Filvilla-S. Marco.

Girone C – Genoa-Arci Pianazze, Peregolettese-Brugnato, Pianazze-Pergolettese, Genoa-Brugnato, Brugnato-Pianazze, Pergolettese-Genoa.

Nel pomeriggio a partire dalle 15: Girone Oro con le vincenti dei tre triangolari della mattina e la migliore seconda; Girone Argento con le altre due seconde e le due migliori terze e Girone Bronzo con la peggiore terza e le tre quarte.

Nella foto l’entrata alle strutture dell’ Associazione sportiva dilettantistica Follo Calcio 2012