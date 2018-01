Spaventoso rogo stasera a Bragno di Cairo Montenotte. Aria irrespirabile in zona. I vigili del fuoco, arrivati in forze con le autobotti anche da Savona, Albenga e Genova, stanno lavorando senza sosta per evitare un disastro ambientale. La situazione al momento viene definita “preoccupante”. Ma risulta “sotto controllo”.

L’incendio di vaste proporzioni si è sviluppato intorno alle 21,30 e ha interessato l’azienda FG Riciclaggi di Bragno, specializzata nello smaltimento, trasporto e stoccaggio dei rifiuti. Il rogo riguardato anche il deposito di rifiuti di vario genere: legno, plastica, pneumatici e altro materiale.

Le fiamme si sarebbero quindi estese nel sito di Cairo Reindustria.





Sono stati gli abitanti della zona a dare l’allarme. Prima hanno visto una nuvola nera di fumo e poi le fiamme che si stavano alzando: “Spettacolo spaventoso, infernale”.

In località Bragno è arrivato anche il sindaco Paolo Lambertini, che ha allertato l’Arpal, preoccupato dall’enorme nuvola che il vento ha spinto verso Ferrania e Cairo Montenotte.

Il Comune in tarda serata ha diffuso questa nota: “A seguito dell’incendio occorso a FG Riciclaggi ed a scopo cautelativo, le scuole di ogni grado delle frazioni di San Giuseppe, Bragno e Ferrania resteranno chiuse nella giornata di domani, lunedì 8. Seguiranno aggiornamenti e vi invitiamo sempre a consultare il sito del Comune dove verranno pubblicate eventuali relative ordinanze”.