Cade facendo un volo di 7 metri mettendo luci di Natale

GENOVA. 23 DIC. Tragedia rischiata a Cogorno, in località Monticelli per una donna di 36 anni. Stava posizionando le luci di Natale fuori dalla finestra quando ha perso l’equilibrio ed è caduta facendo un volo di sette metri.

La donna, dopo il volo dal secondo piano, ha riportato la frattura di una gamba e un forte trauma cranico ma è sempre rimasta cosciente.

L’allarme è stato dato dal marito che si trovava in casa. Sul posto sono giunti i soccorsi e la donna è stata trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.