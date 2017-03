Cadavere rinvenuto in acqua al Porto Antico (Approfondimento)

GENOVA. 3 MAR. Alle ore 20.58 la centrale operativa VVF ha ricevuto, la sera del 1 marzo, una chiamata per sospetto corpo galleggiante a circa 150 metri dall’isola delle Chiatte in fondo al pontile dell’acquario.

Immediatamente vengono inviate 5 unità sommozzatori via terra e la nautica Gadda con la motonave 1082.

Giunti sul posto i sommozzatori trovarono il 118 che li attendeva.

Due unità specialista vvf si sono tuffate in acqua ed hanno raggiunto a nuoto il pericolante. Trasportato a riva i VVF hanno collaborato con il personale medico per le operazioni di (RCP) Rianimazione Cardio Polmonare alternandosi per circa 20 minuti al massaggio cardiaco.

Poco prima delle 23 il medico ha dichiarato la morte della persona.