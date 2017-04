IMPERIA. 15 APR. Caccia alle streghe, spiegata e raccontata. Da ieri a Triora è aperto il museo etnostorico della stregoneria. Il piccolo comune dell’imperiese è conosciuto per un processo dell’Inquisizione ad alcune donne del borgo, avvenuto durante una carestia di fine 1500. Quattro le sale ad oggi realizzate, che raccontano “saperi e punti di riferimento di un mondo emarginato e perseguitato nell’Occidente medievale e moderno”.

Con la prima sala, si conoscono gli strumenti del ‘pensiero magico’, con la collezione esoterica Pio Breddo. Nella seconda si materializzano, in forme artistiche, le immagini di ‘Dee, spiriti e creature femminili’ presenti nel pantheon delle donne accusate di stregoneria. Nella terza, ci sono delle fragranze erboristiche che illustrano le competenze fitoterapiche delle ‘dominae herbarum’. Nella quarta, c’è l’invenzione della ‘strega diabolica’ e il processo di Triora, con una voce narrante che ricorda le torture per estorcere le confessioni.

Triora è considerato il paese delle streghe per la tragica storia del borgo che tra il 1585 e il 1587 subì una grave carestia, a cui si attribuì la colpa alle streghe. Iniziò uno dei più feroci processi alle streghe. Il Parlamento locale, in accordo con il Consiglio degli Anziani e il benestare del Podestà, stanziò 500 scudi per il processo, creando un proprio tribunale dell’inquisizione locale. Tredici donne provenienti dalla zona più povera del paese, furono arrestate e rinchiuse in case private trasformate in prigioni. Accusate di aver provocato la carestia, di contatti con il Demonio e di cannibalismo su bambini del luogo, nel corso del processo furono sottoposte a torture, costrette a confessare crimini e a fare i nomi dei complici con nomi anche di ‘matrone’. Processo e persecuzioni durarono alcuni anni, poi Doge, Vescovo ed Inquisizione ordinarono la fine del processo il 23 aprile del 1589, dopo molte morti innocenti.