GENOVA. 2 MAR. Colpisce e fugge. Sono piccoli pallini di piombo, ma quello spara un cecchino e a Voltri sale la paura. I carabinieri sono a caccia dello squilibrato che ha già ferito una signora che stava entrando in un supermercato in via Camozzini (la donna ferita all’orecchio, un’edicolante della zona, non è grave ma il pallino di piombo avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se avesse raggiunto l’occhio) ed ha colpito altri passanti nel ponente genovese con un fucile ad aria compressa. Prima era toccato ad alcuni passeggeri del bus, poi ad altri residenti che transitavano nei cortili delle case al Cep.

Segnalazioni del cecchino sono arrivate alle forze dell’ordine anche da Pegli. Non si sa ancora perché la gente viene presa di mira dal folle, che sarebbe “spalleggiato” da alcuni amici, esultanti per le sue “imprese”. Indagini in corso.