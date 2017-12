Business migranti sì, Multedo 1930 no: altro schiaffo ai bimbi del quartiere

“In questi giorni, Abbiamo appreso con sconcerto e profondissima delusione la ‘bocciatura’ della società Multedo 1930 per la gestione del campo sportivo Sandro Pertini”.

Busness migranti sì, Multedo 1930 no. Dopo la battaglia per ridare ai bimbi l’asilo Govone, trasformato in centro per migranti da Curia e Prefettura, ora i pacifici residenti di Multedo sono vittime di un’altra beffa perché il quartiere perde un altro servizio sociale offerto a bambini e adulti.

Ma loro non mollano mai. E così prima di Natale hanno pubblicato una lettera aperta su Facebook e sono pronti a una nuova mobilitazione, nella speranza che le istituzioni ci ripensino.





“Non possiamo che stigmatizzare questa decisione – ha spiegato il Comitato Quartiere di Multedo – per gli effetti devastanti che porta con sé. Non solo si manca di rispetto a un glorioso sodalizio con quasi novant’anni di storia, ma si offende e si brutalizza, ancora una volta, un intero quartiere.

Entro fine anno, ovvero tra dieci giorni, il Multedo 1930 dovrà liberare completamente l’arenile. Poi dovrà passare le consegne per la gestione del terreno di gioco alla società di Pegli che si è aggiudicata la comparazione.

Non c’è che dire, un bel regalo di Natale da parte delle istituzioni. L’ennesimo.

Non solo si cancella di punto in bianco l’epopea del sodalizio granata, ma lo stesso viene trattato come il peggior inquilino moroso, a cui non resta che dare un calcio nel sedere, e in tempi brevissimi.

Come Comitato di Quartiere di Multedo, chiediamo all’Autorità Portuale – che ha formalmente preso questa decisione – di conoscere quali criteri sono stati adottati, e perché la società Multedo 1930 sia risultata soccombente. Chiediamo se sono a conoscenza del danno al tessuto sociale derivante da questa decisione.

Non possiamo non pensarci: gran parte del bilancio della società si basava sugli introiti derivanti dalla gestione del terreno di gioco. E ora? Riteniamo sia a rischio la sopravvivenza stessa di un pezzo di storia del quartiere.

Da quando – e lo chiediamo ancora a chi ha deciso – si compiono valutazioni a proposito di numeri e progetti futuri (ammesso che poi siano effettivamente realizzabili) e non si tiene conto del profilo societario, della credibilità del soggetto, della storia, del palmares, dei campioni arrivati sino alle Olimpiadi?

Con forte dolore e fortissimo disincanto ci sentiamo, ancora una volta, presi in giro. Schiaffeggiati e umiliati. Ancora altri – come nel caso dell’ex asilo Govone, trasformato in centro di accoglienza per migranti – a decidere in casa nostra. A gettare nell’immondizia le nostre tradizioni. A informarci di tutto a cose fatte. A rifiutare il confronto. E’ inaccettabile.

Negli ultimi mesi, a Multedo è successo tutto e il contrario di tutto. Abbiamo sentito di grandiosi progetti per il quartiere. Ci hanno messo in faccia una pioggia di milioni. L’unico atto concreto, per adesso, è la revoca della concessione al Multedo 1930. Come possiamo ancora credere nelle istituzioni?

Non è finita una battaglia che già ne dobbiamo combattere un’altra. In fondo, però, è la nostra storia. La storia di un quartiere perennemente defraudato.

Come in tutte le altre occasioni, il Comitato di Quartiere farà la sua parte. Ci batteremo con tutte le forze in difesa del Multedo 1930. A tutto il direttivo, ai soci, agli atleti, i dirigenti esprimiamo la massima vicinanza e solidarietà. Saremo al fianco della società granata in qualsiasi iniziativa che verrà intrapresa.

Nella speranza che, alla fine, prevalga il buon senso e si arrivi a una decisione più equilibrata, tenuto conto delle esigenze di tutti e, in special modo, della dignità di un quartiere che non può sempre e solo continuare a perdere“.