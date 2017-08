Business immigrati e sicurezza sanitaria, Caprioglio: più poteri ai sindaci

SAVONA. 15 AGO. Poteri di veto ai Comuni in materia di immigrazione. Il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio “approva e condivide quanto avanzato dalla Regione Liguria che, su iniziativa dell’Assessore Regionale alla Sicurezza Sonia

Viale, ha proposto alcuni provvedimenti per dare più spazio di manovra ai Sindaci del territorio, tra cui la possibilità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti” per imporre ai privati che intendono affittare o cedere locali a cooperative che ospitano migranti di comunicare preventivamente al Comune la sottoscrizione di contratti”.

“”La proposta dell’Assessore Viale e della Regione – ha aggiunto ieri Caprioglio – è condivisibile. Li ringrazio per aver individuato soluzioni per affrontare meglio una situazione in cui gli enti locali sono spesso costretti a subire l’emergenza, anziché gestirla”.

Questa idea non solo va a riconoscere e rispettare il carico di responsabilità che quotidianamente si assumono i Sindaci, ma rappresenta anche un valido strumento per essere a conoscenza della presenza di migranti sul territorio, informazioni necessarie per evitare situazioni di accoglienza improvvisate”.





“Quanto suggerito è in piena sintonia con i contenuti della lettera da me inviata lo scorso novembre a Prefettura, ASL e Regione, quando avevo chiesto di essere formalmente e puntualmente informata e aggiornata sull’eventuale insorgenza di nuovi casi di malattie infettive tra migranti in transito sul territorio e sulle procedure adottate per la diagnosi e le conseguenti misure sanitarie.

Ben venga, dunque, la proposta dell’assessore Viale: l’impegno comune e condiviso va nella direzione di gestire e controllare il fenomeno, come evidenziato recentemente dal nostro Comune con l’iniziativa dello SPRAR minori, che fa risparmiare alle casse comunali centinaia di migliaia di euro da destinare al sociale””.