IMPERIA. 6 MAR. Un furgone marca Citroen con a bordo quindici migranti, prevalentemente di origine africana, tra i 20 e i 30 anni, tra cui una giovane in evidente stato di gravidanza, è stato bloccato stanotte dagli agenti della polizia di frontiera di Ventimiglia nei pressi della Barriera autostradale poco prima che si dirigesse in Francia.

Tre passeur che si trovavano a bordo e che avevano organizzato il viaggio oltreconfine sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dalla presenza della giovane gestante. In manette sono finiti un romeno di 19 anni che guidava il mezzo, un pachistano di 31 anni e un afghano di 27 anni, con i permessi di soggiorno rilasciati dalle Questure di Caltanissetta e Rieti. Gli stranieri sono stati condotti in caserma per l’identificazione. Non è ancora chiaro quanto i migranti abbiano pagato per attraversare il confine, ma solitamente il prezzo si aggira intorno ai 150 euro a testa.

Inoltre, nel corso dei controlli al confine con la Francia, i poliziotti hanno anche arrestato quattro marocchini sorpresi con documenti falsi.