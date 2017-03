GENOVA. 4 MAR. Lavori bloccati al VTE di Voltri, burrasca, pioggia ed interventi dei vigili del fuoco a Genova e su tutta la Liguria, con disagi per alberi sradicati e tegole pericolanti. Raffiche da 80 km/h. Nel capoluogo danni anche in corso Italia per le forti raffiche di vento ed alberi sulle auto. A Ventimiglia temporaneo stop ai convogli ferroviari, ma poi la circolazione dei treni è ripresa. Ancora burrasca di libeccio per domani mattina, ma martedì torna il sole con cielo sereno, venti moderati e temperature in leggero calo. Ecco le previsione del Centro Meteo Ligure.

“Previsioni valide per domenica 5 marzo 2017. Avvisi: Burrasca di libeccio sul golfo, rotazione a w /sw dal pomeriggio con ulteriore intensificazione del vento in mare aperto. Mare agitato.

Cielo e Fenomeni: Residui piovaschi sul levante ligure al mattino, risulteranno più consistenti nelle zone interne, ampie schiarite altrove con residue nubi sulle Alpi liguri e sul settore centrale. Dal pomeriggio cessazione dei fenomeni a levante ma nuovo aumento della nuvolosità alta e stratificata su tutta la regione.

Venti: Burrasca di libeccio al mattino sul golfo, tendenza a rotazione del vento da w/sw con cessazione della ventilazione su savonese e genovese contestualmente ad un ulteriore intensificazione delle raffiche su imperiese e levante ligure.

Mari: Agitato, localmente molto agitato.

Temperature: Stazionarie

Costa: Min: +9°C / +12°C Max: +10/+12°

Interno: Min: +2°C /+6°C Max: +4° /+8°C

Lunedì 6 gennaio. Avvisi: Ancora Forte burrasca di libeccio sul Golfo con raffiche fino a 90km/h

Cielo e Fenomeni: Nuvolosità più o meno compatta su tutta la regione. Dal pomeriggio rapido passaggio piovoso su imperiese e levante ligure con deboli nevicate al di sopra dei 1400m

Venti: Burrasca di libeccio sul golfo, rientro da sud est sul levante ligure. Rotazione da nord in serata con raffiche forti.

Mari: Agitato o molto agitato al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie”.