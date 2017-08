Lavoriamo anche oggi per garantire l’informazione

GENOVA. 15 AGO. Buon ferragosto a tutti i nostri lettori a chi è in vacanza, a chi è rimasto in casa, a chi, purtroppo, non si può muovere per cause di forza maggiore e a chi, come noi, è al lavoro per garantire anche, in un giorno di festa, l’informazione.