Buon banco di prova per la Ginnastica Andrea Doria

GENOVA. 14 FEB. Domenica 12 febbraio a Torino è andata in scena la prima prova del Campionato Regionale Individuale gold Junior e Senior con la presenza in gara per la Liguria di sole tre ginnaste della S. G. Andrea Doria di Genova. Nelle Junior 1, classe 2004, buona prova della giovanissima Caterina Pittaluga che a parte un paio di errori alla trave (ma con un esercizio ricco di difficoltà tecniche) chiudeva la gara con il punteggio totale di 43,85 vincendo chiaramente anche le classifiche di specialità ai quattro attrezzi (p. 11,45 al volteggio, p. 10,35 alle parallele, p. 10,10 alla trave e p. 11,95 al corpo libero). Nelle Junior 3 (2002) vinceva Marzia Bosi e anche lei portava a casa i primi posti nei tre attrezzi da lei presentati con 10,85 al volteggio, p. 10,65 alla trave e un buon 11,55 al corpo libero. Infine nelle Senior 1 (under 18) primo posto di Erica Amato col punteggio di 44,35 e le vittorie di specialità agli attrezzi coi parziali di 8,90 alle parallele, 10,95 alla trave, 11,50 al corpo libero e un ottimo 13,00 al volteggio.

La gara in questione è servita alle ginnaste doriane come banco di prova per l’imminente avvio del Campionato Italiano di serie B Nazionale a cui la squadra ligure prenderà anche quest’anno parte, e la cui prima prova andrà in scena proprio a Torino il 24 febbraio prossimo.

Difenderanno i colori della squadra biancoblù nel Campionato Cadetto oltre alle già citate Caterina Pittaluga, Marzia Bosi ed Erica Amato anche la Senior Angela Ballacchino, l’allieva del 2005 Maddalena Rodolfo Metalpa con l’aggiunta di Martina Pozzato in prestito dalla società Pietro Micca Biella come lo scorso anno.

“Il Campionato sarà lungo e impegnativo, la squadra è pronta però a mettercela tutta per ben figurare e migliorare il decimo posto dello scorso anno. Purtroppo il nuovo regolamento del campionato prevede la retrocessione tra le dodici squadre partecipanti delle ultime sei e quindi la salvezza sarà difficilmente raggiungibile, ma ci proveremo comunque con entusiasmo e determinazione” questo il commento della responsabile tecnica Silvia Pezzati.

Il Campionato Italiano, oltre alla squadra genovese, vedrà ai nastri di partenza per la Liguria in serie A2 anche la F. G. Savonese con le ginnaste Beatrice Bonetto, Alessia Contatore, Nicole Infascelli, Greta Fiorentino, l’allieva 2005 Zoe Castellino e la ginnasta in prestito Greta Orlandi del Canaletto. Il Campionato proseguirà con le prove di Roma (7-8 aprile), Ancona (5-6 Maggio) e Eboli (SA) il 15-16 settembre.