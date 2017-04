GENOVA. 9 APR. Non solo più sicurezza e legalità per i genovesi, ma anche un aumento dell’occupazione con 30mila posti di lavoro in cinque anni, coerentemente con il programma di sviluppo economico della Regione Liguria.

“Stiamo lavorando per presentare il programma di governo della nostra amministrazione per i prossimi cinque anni. Lo presenteremo presto ai genovesi, ma siamo già in grado di indicare i punti chiave di quello che faremo per rilanciare la nostra città”.

Il candidato sindaco di Genova del centrodestra, Marco Bucci, ha anticipato sulla sua pagina Facebook alcuni contenuti del programma elettorale. Eccoli:

– completamento del polo tecnologico di Erzelli col progetto Human Tecnopol e il nuovo Ospedale del Ponente unito ad un centro di eccellenza sulla ricerca medica.

– Aiuti e defiscalizzazioni sugli investimenti alle aziende del comparto tecnologico e alle start up, coerentemente a quanto previsto dalla Legge Regionale sullo sviluppo.

– Aiuti e defiscalizzazioni per le imprese turistiche che riqualificano e ampliano la propria offerta.

– Formazione professionale specifica per il personale necessario alle grandi compagnie di crociere e aiuti alle imprese complementari al settore.

– Riqualificazione dell’intero water front della città con investimenti specifici legati alla cantieristica, rilancio del settore espositivo, collocazione nell’area del nuovo mercato del pesce, con vendita all’ingrosso, al dettaglio e degustazione in loco, sul modello dei grandi e moderni mercati alimentari delle principali città del Mediterraneo.

– Piano straordinario di opere di riqualificazione urbanistica del centro città e piano integrato della mobilità urbana.

“Con questo programma, nel corso di cinque anni – ha aggiunto Bucci – Genova acquisterà almeno 30mila posti di lavoro in più. E gli abitanti della città torneranno a crescere dopo anni di calo demografico”.