GENOVA. 25 MAR. Il candidato sindaco del centrodestra Marco Bucci, indicato da Edoardo Rixi, per la sua prima uscita pubblica ha scelto di incontrare il popolo leghista. Ieri sera, il manager genovese di Liguria Digitale, con alle spalle una vasta esperienza negli Stati Uniti, poche ore dopo l’annuncio ufficiale delle forze di coalizione (Forza Italia, Lega Nord Liguria, Fratelli d’Italia, Liguria popolare e Direzione popolare-Raffaele Fitto) ha incontrato i partecipanti alla Scuola politica del Carroccio organizzata dalla segreteria provinciale al Bi.Bi. Service di via Venti Settembre.

“Per Genova ci vuole passione, non basta il cervello. Soprattutto occorre trasparenza e persone di ineccepibile valore morale” ha spiegato Bucci, che non ha voluto parlare dalla cattedra del tavolo “presidenziale” ma ha afferrato il microfono, si è alzato ed è andato a parlare in sala vicino al popolo dei suoi sostenitori, che lo hanno accolto con un lunghissimo applauso.

Al fianco di Bucci, oltre a Rixi, c’erano il professore Paolo Becchi (considerato l’ex ideologo dei Cinque Stelle), l’avvocato Massimiliano Cattapani (esperto di Diritto amministrativo), il presidente del consiglio regionale Francesco Bruzzone, il vice capogruppo regionale Franco Senarega, il capogruppo comunale Alessio Piana, il segretario provinciale del Carroccio Stefano Garassino: “Make Genova Great Again”.