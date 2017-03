GENOVA. 30 MAR. Lavoro e sicurezza per i genovesi: Femmo Tornâ Zena Superba. Lo slogan trumpiano “Make Genova Great Again” oggi è stato tradotto così dal manager di Liguria Digitale, con una vasta esperienza negli Usa, Marco Bucci. Il candidato sindaco di Genova per il centrodestra è stato presentato ufficialmente al Bristol di via Venti Settembre da Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giovanni Toti (presente il consigliere regionale di Liguria popolare Andrea Costa mentre Raffelle Fitto è arrivato successivamente per un ritardo dell’aereo da Roma).

La giornata di Bucci è cominciata presto, al lavoro. Poi, alle 11, ha incontrato Matteo Salvini ed Edoardo Rixi nella sede della Lega in via Macaggi: “Focaccia, un sorso di buon vino ligure e tante idee per risollevare Genova”. Quindi ha attraversato a piedi via Cesarea, fino ad arrivare al civico 11 di via Venti Settembre, dove in un alloggio ristrutturato e dotato di tutti i comfort sono stati collocati una ventina di migranti. Le famiglie dei residenti e i commercianti, contrari a degrado e business immigrati nel salotto buono della città, hanno accolto a braccia aperte Salvini, Rixi e Bucci, che poi sono entrati nella storica struttura del Mercato Orientale per incontrare gli operatori e la gente che andava a fare la spesa.

Il terzetto ha quindi raggiunto il governatore Toti poco più in su, davanti al Bristol, dove ad attenderli c’era anche il coordinatore di Forza Italia Sandro Biasotti e quello di Fratelli d’Italia Matteo Rosso. La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è arrivata successivamente. Ha avuto un lieve malore, ma non è stato necessario chiamare l’ambulanza perché si è ripresa quasi subito.

La sala congressi dell’hotel oggi era strapiena: Femmo Tornâ Zena Superba, con un occhio alle vicende nazionali: “Lavoro e sicurezza per i genovesi. Blindare i confini del Paese e controllare chi entra, domani potrebbe essere troppo tardi. Vincere Genova per risollevare la città dal disastro del centrosinistra, ma anche per tornare alle urne con elezioni politiche anticipate”.