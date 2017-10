GENOVA. 5 OTT. Sì alla via intitolata a Fabrizio Quattrocchi, ma per ora no alla rimozione del cippo dedicato a Carlo Giuliani.

“E’ giusto intitolare una via a Fabrizio Quattrocchi – ha spiegato oggi il sindaco di Genova Marco Bucci – perché è una persona che è morta dando un valore al fatto di essere italiano. Mi sembra giusto dedicare una via anche a tutti i caduti del terrorismo, come proposto dall’opposizione in consiglio comunale”.

Il primo cittadino ha inoltre replicato alla richiesta avanzata stamane dal coordinatore giovanile della Lega Nord Liguria, Fabio Bozzo, che gli ha formalmente chiesto di rimuovere il cippo in piazza Alimonda.





“Non penso che andremo a rimuovere nessun cippo – ha dichiarato Bucci – noi pensiamo al futuro, quindi la questione non mi riguarda. Ognuno è libero di esprimere le proprie idee e poi valuterò insieme alla giunta ed al consiglio comunale le cose opportune da fare. Personalmente non vedo cosa bisognerebbe rimuovere. Io semmai rimuoverei il grattacielo del Nira”.

“Sono ormai troppi anni che in Piazza Alimonda – aveva spiegato Bozzo nella missiva inviata a Bucci – è posto un cippo in onore a Carlo Giuliani, un personaggio per il quale nessuna istituzione dovrebbe perdere un solo minuto o spendere un solo euro in commemorazioni.

Quando si parla di Giuliani inevitabilmente torna alla memoria la guerriglia urbana che ha umiliato Genova durante il G8. Durante questi scontri Carlo Giuliani partecipò al tentato linciaggio di alcuni carabinieri rimasti isolati ed intrappolati nella loro camionetta. Quel che seguì è noto e ben riportato dalle immagini dell’epoca. Giuliani rubò da chissà dove un estintore e cercò di usarlo come arma contro i carabinieri. Dalla camionetta partì uno sparo e Giuliani rimase ucciso.

Fu una tragedia, senza dubbio, poiché quando muore una persona è sempre una tragedia. Ma martirizzare il defunto, come per troppi anni ha fatto la sinistra ligure, con tanto di piccolo monumento, direi che è eccessivo e di cattivo gusto. Non stiamo parlando di una vittima innocente, ma di un giovane che, prima di partecipare all’aggressione contro i carabinieri, ebbe guai con la giustizia.

Inoltre il carabiniere che sparò il colpo in quel tragico giorno è stato prosciolto dall’accusa di omicidio, sia dalla giustizia italiana che da quella europea, in quanto agì per legittima difesa durante una vero e proprio tentativo di linciaggio.

Per tali ragioni, in qualità di coordinatore giovanile della Lega Nord Liguria, suggerisco al Comune di Genova di rimuovere il cippo dedicato a, diciamocelo, un giovane che non merita d’essere ricordato.

Le istituzioni vogliono commemorare dei ragazzi? Allora onorino tutti quei giovani che ogni santo giorno studiano, lavorano e seguono le regole del vivere civile, magari portando rispetto per gli anziani e dando prova di buona educazione verso il prossimo, non quelli che tirano estintori contro le Forze dell’Ordine”.