GENOVA. 5 APR. “Sono soddisfatto e sollevato dall’intesa tra Regione Liguria e UCINA che garantiscono la permanenza a Genova del Salone Nautico per la sua 57esima edizione e mettono le basi perché il Salone internazionale possa permanere in città anche negli anni a venire”.

Lo ha dichiarato oggi il candidato sindaco di Genova del centrodestra Marco Bucci.

“In questi anni – ha aggiunto Bucci – la giunta Doria ha trasformato i padiglioni della Fiera in dormitori improvvisati, ci vuole un cambio di rotta deciso per rilanciare il quartiere fieristico potenzialmente più bello d’europa, a due passi dal centro storico e affacciato sul mare.

Per una Genova che guarda al futuro, eventi come il Salone Nautico restano fondamentali e devono essere sempre di più legati alla realtà cittadina. Questo deve essere fatto anche con la regia dell’amministrazione comunale che dovrebbe riuscire a creare eventi collaterali di rilievo che possano far vivere il capoluogo ligure oltre gli orari di visita della Fiera e completare l’offerta turistica nei giorni in cui Genova ospiterà il Salone”.