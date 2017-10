Bucci domani sera a Multedo, quelli dei centri sociali con i pro migranti

Domani sera è in programma un incontro tra il presidente del Municipio Ponente Claudio Chiarotti (Pd-Lista Crivello) ed il sindaco di Genova Marco Bucci sulla questione dell’ex asilo Govone di via delle Ripe per trovare “una soluzione alternativa” al centro migranti imposto dalla Prefettura in collaborazione con la Curia “rispettando il mandato ricevuto dal consiglio comunale”.

Lo ha rivelato lo stesso Chiarotti, che si era schierato a favore della Curia e non parteciperà alla fiaccolata di protesta degli abitanti in programma oggi alle 19,30 ai Giardini Lennon.

Alla pacifica manifestazione contro il centro migranti nell’ex asilo, sarà invece presente l’assessore comunale Stefano Garassino (Lega), che ieri ha annunciato la sua partecipazione: “Noi stiamo dalla parte di residenti e commercianti del quartiere. Sarò alla fiaccolata con i cittadini di Multedo per ribadire il concetto che comunque vadano le cose sarò sempre al loro fianco a vigilare e a controllare che il loro quartiere rimanga come è ora un posto tranquillo dove vivere”.





Intanto, i pro migranti ieri sera si sono riuniti in assemblea nel centro sociale Utopia per organizzare azioni a sostegno del progetto imposto dalla Prefettura. Alcune realtà appartenenti alla sinistra organizzata per tutelare il business immigrati hanno già annunciato una contromanifestazione, in programma giovedì sera al Teatro Verdi di Sestri Ponente.