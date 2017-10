Trentacinque euro al giorno sono abbastanza per non farli mendicare per strada. Vitto, alloggio, wi-fi, musei e bus gratis, più i corsi di formazione ed altri privilegi non concessi agli italiani in difficoltà.

Il Comune di Genova siglerà quindi con la Prefettura un “piano operativo” anti accattoni, che Tursi sta preparando.

Il progetto prevede che le associazioni che accolgono i migranti non li lascino “mendicare o bighellonare” per le piazze e le strade della nostra città coinvolgendoli concretamente in corsi di formazione professionale e insegnamento della lingua italiana.





Lo ha annunciato oggi il sindaco Marco Bucci durante la trasmissione di Primocanale ‘Il sindaco risponde’ dopo che l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino (Lega) in riferimento a quelli in arrivo a Multedo aveva già dichiarato: “Se li vedo fare gli accattoni per strada li prendo a calci”.

Il sindaco domani sera ha in programma un incontro nella delegazione del Ponente genovese con il presidente del Municipio Claudio Chiarotti (Pd-Lista Crivello) favorevole al centro migranti imposto dalla Prefettura, in collaborazione con la Curia, nell’ex asilo Govone di via delle Ripe (50 giovani africani tutti maschi).

Tuttavia, dovrebbe incontrare anche i residenti del quartiere, che sono del tutto contrari al business immigrati: “L’asilo ai nostri bimbi, non a loro. Quella è una strada senza vie d’uscita e male illuminata. occorre trovare una soluzione alternativa”.

“Fare integrazione – ha aggiunto il sindaco Bucci – vuol dire garantire alle persone accolte la giornata piena, dare al migrante la possibilità di stare nella struttura facendo corsi di italiano e formazione, senza dover andare a mendicare per strada. Insomma, serve un salto di qualità nell’accoglienza. Ci sono delle associazioni che fanno un lavoro ottimo, altre che hanno un margine di miglioramento. E’ un brutto segnale vedere i migranti in giro per la città senza nulla da fare od a mendicare quando, detto sinceramente, non ne hanno bisogno”.