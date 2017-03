GENOVA. 31 MAR. Un anziano stamane è morto carbonizzato nell’incendio che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie vicino alla sua casa di campagna. Il tragico incidente è successo a Mignanego, nell’entroterra di Genova, in località Passo dei Giovi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busalla, che purtroppo non hanno potuto fare altro che chiamare il 118 e quindi constatare il decesso dell’anziano. I pompieri, accorsi sul posto per spegnere l’incendio, hanno trovato fra gli sterpi bruciati il corpo carbonizzato dell’anziano. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.