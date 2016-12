GENOVA. 21 DIC. Brindisi di auguri ieri sera all’Hotel Bristol Palace di via XX Settembre a Genova. La direzione ha voluto ringraziare tutte le persone con cui ha collaborato nell’arco del 2016.

Per questo ha organizzato un vero e proprio Christmas Show che ha voluto condividere con tutti gli ospiti, allietato da un favoloso buffet e dall’esibizione dei giovani talenti della Fonoprint, lo storico studio di Lucio Dalla che si sono esibiti nei grandi classici internazionali del Natale.

“Il Gruppo Duetorrihotels – proprietario del nostro hotel – ha spiegato Giovanni Ferrando, direttore del Bristol – ha deciso di organizzare i tradizionali brindisi degli auguri natalizi con una tournée di concerti, insieme a Fonoprint, storico studio di registrazione bolognese. Questa sera a termine della tournéé i ‘fantastici 4’ sono Carmen (Carmen Alessandrello, tra gli 8 giovani selezionati ad Area Sanremo 2016), Jacopo Michelini, Helle (entrambi finalisti Area Sanremo 2016) e Tekla, già in concorso a X Factor e The Voice”.



Tra i brani in scaletta, All I want for Christmas di Maria Carey e All by myself di Eric Carmen (Carmen Alessandrello), Shake up Christmas di Tony Hadley e Home di Michael Bublè (Jacopo Michelini), While my guitar gently weeps di George Harrison e Time After Time di Cyndi Lauper (Helle) e un medley di canzoni gospel portato in scena da Tekla.

La torunée ha visto quattro location d’eccezione, nel cuore delle più belle città d’arte italiane, da sempre punto di riferimento della vita culturale locale: palazzi storici ricchi di opere d’arte e dettagli esclusivi, che grazie a Duetorrihotels sono sempre in fase di rinnovamento e valorizzazione del patrimonio artistico, ovvero: il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” a Bologna, il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova.