Brescia-Spezia, Di Carlo “Dovevamo vincere”

LA SPEZIA 19 MAR. E’ un Mimmo Di Carlo rammaricato per la vittoria sfumata quello che al termine della sfida del “Rigamonti” si presenta in sala stampa per analizzare la gara dei suoi, iniziando dal discusso episodio della rete non convalidata a Pablo Granoche: “Dispiace non tornare a casa con i tre punti, dopo una partita in cui abbiamo creato tanto e tenuto saldamente in mano il pallino del gioco, ma questa gara ci deve insegnare che basta un episodio sfavorevole per cambiare il corso di una partita, pertanto bisogna concretizzare con maggiore efficacia; a dire il vero avevamo anche trovato il gol del raddoppio, ma quest’anno non siamo per niente fortunati negli episodi, diciamo così, ma di sicuro sul 2 a 0 la partita sarebbe stata chiusa. La goal line technology? Il calcio è importante a tutti i livelli e dove si può, bisognerebbe cercare di ridurre gli errori al minimo.

Le partite sono fatte di episodi ed oggi questi sono stati tutti a nostro sfavore, ma la colpa in primis è nostra, perchè soltanto nei primi venti minuti avremmo potuto chiudere l’incontro, ma non siamo stati bravi a finalizzare almeno tre occasioni clamorose.

La squadra ha dimostrato quel coraggio che avevamo chiesto ai ragazzi, aggredendo gli avversari fin dal fischio d’inizio, ma è mancata la cattiveria davanti al portiere avversario, cosa che dovremo migliorare in vista della prossima trasferta; quando giochiamo in velocità abbiamo le qualità per far male a chiunque, ma in campo ci sono anche gli avversari ed oggi siamo stati bavi a concedere loro soltanto dieci minuti su novanta.

Il cambio di Fabbrini? Iniziavo a vederlo stanco, così ho inserito un giocatore più fresco per attaccare lo spazio che i difensori locali ci avrebbero lasciato.

Complimenti al Brescia che non ha mai mollato e che alla fine è stato più bravo e fortunato di noi nei singoli episodi; dal canto nostro siamo rammaricati per non esser riusciti a chiudere l’incontro quando ne abbiamo avuto l’occasione.

Andiamo avanti con grinta, equilibrio, determinazione, pronti a giocare al massimo le partite che restano, ma è chiaro che dovremo essere più concreti. Ripeto, oggi nel primo tempo avremmo dovuto trovarci sul 3 a 0, invece abbiamo soltanto solo una rete ed un vantaggio minimo può essere annullato da un singolo episodio contrario”.