Brescia-Spezia 1-1, Mauri riprende le Aquile

LA SPEZIA 19 MAR. Lo Spezia trova un buon punto al Rigamonti di Brescia dove c’era voglia di riscatto, visto l’avvicendamento in panchina tra Brocchi e l’ex aquilotto Gigi Cagna.

Per come si era messa la gara però il rammarico per i liguri è tanto.

Pronti e via e dopo appena ‘4 minuti di gioco del primo tempo Sciaudone trova la porta e marca la rete dell’1-0 ospite: Rigamonti gelato.

Ma la squadra lombarda non si da per vinta e comincia a macinare gioco per cercare di prevenire pareggio, lo Spezia pero si difende con ordine mantenendo il vantaggio.

Poi al ’75 si accende la stella di Mauri che sfrutta l’assist di Utersee e arte Chichizola. Non succede più nulla e per lo Spezia rimane un buon punto in trasferta.

