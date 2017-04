Brescia-Entella, formazione: rientra Ceccarelli

GENOVA 1 APR. Ceccarelli c’è. La buona notizia di giornata è che la rifinitura di ieri mattina ha riconsegnato il difensore biancoceleste nella mani di mister Breda.

Un recupero importante per la squadra del patron Gozzi che va in Lombardia per una partita tutt’altro che scontata contro la formazione del neo tecnico Gigi Cagni.

Venti in totale i calciatori convocati per la trasferta di Brescia, con una formazione tesa a conquistare i tre punti.

eccoli nel dettaglio:

PORTIERI: Iacobucci, Paroni.

DIFENSORI: Ceccarelli, Pellizzer, Benedetti, Belli, Pecorini, Sini, Filippini, Ba.

CENTROCAMPISTI: Ardizzone, Moscati, Palermo, Troiano, Ammari, Tramolada, Zaniolo.

ATTACCANTI: Catellani, Caputo, Diaw.