GENOVA. 4 FEB. E’ in corso da parte della neo nata associazione NMI, Nuovo Movimento Italiano, una raccolta alimentare in zona Borgoratti per i terremotati delle Marche.

I volontari saranno fino a questa sera alle 19.30, nei pressi dei supermercati del quartiere di Borgoratti per raccogliere alimenti e dare così un aiuto concreto alle popolazioni terremotate.

Poi domani mattina, all’alba, alle 5, i volontari partiranno alla volta di Fiastra per consegnare direttamente in comune i generi alimentari.

Precedentemente sempre gli stessi volontari avevano fatto un’altra raccolta, tra Asti e Genova, portando in Abruzzo, a Montorio Val Vomano, lo scorso 21 gennaio altri generi alimentari e medicinali.