Bordighera, il Playa Argentina distrutto dalle fiamme

IMPERIA. 4 LUG. Nella notte un locale è andato a fuoco a Bordighera nella zona del lungo mare Argentina.

A fuoco lo stabilimento Playa Argentina, ma i danni si sono estesi anche al vicino ristorante Chica Loca, di proprietà della stessa persona.

Erano circa le 4 di questa notte quando i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata.





Per fortuna non risultano feriti, ma il locale è andato totalmente distrutto.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo, che sono riusciti ad evitare che il rogo attaccasse altre strutture vicine e lo scoppio di quattro bombole di gas che i vigili del fuoco hanno recuperato prima che fossero avvicinate dalle fiamme.

Indagini in corso sulle cause del rogo, che però non sarebbe di matrice dolosa, anche se i carabinieri non escludono nessuna pista.

Il locale venne distrutto dalle fiamme anche nel 2010.