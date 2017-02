Boom di presenze Optimist al Primazona Winter Contest

Saranno 190 gli Optimist iscritti all’ultimo atto del Primazona Winter Contest, il campionato invernale ligure promosso dall’assessorato allo sport della Regione Liguria con regia affidata allo Yacht Club Italiano in collaborazione con i Circoli Velici Genovesi e con il coordinamento della I-Zona FIV. Appuntamento sabato alle 13 e domenica alle 11, nelle acque del Lido di Albaro, per due intense giornate caratterizzate dai confronti nelle categorie Juniores e Cadetti. L’Optimist, classe giovanile per eccellenza, vedrà protagonisti velisti in arrivo da tutto il Nord Italia. Per entrambe le regate, si prevede vento da nord abbastanza sostenuto, temperatura tra i 5 e 8 gradi, ma mare non troppo mosso. Nel 2016, tra gli Juniores, festeggia Attilio Borio (CV La Spezia), bravo a precedere in classifica Paolo Peracca (LNI Mandello) e Francesco De Felice (LNI Milano). In campo femminile, il sorriso di Angela Tritto (CV Bellano), prima davanti ad Arianna Giargia (CN Varazze) e Giorgia Nannicini (CN Quercianella). Tra i Cadetti, molto bene Gabriele Venturino (CN Varazze) e Beatrice Martinuzzi (Yacht Club Italiano): sul podio anche Tommaso Comelli (CV Bellano) e Gianpaolo Fellegara (YC Sanremo), Anna Adele Cincotti (Yacht Club Italiano) e Chiara Barbarotto (Associazione Velica di Lido). Domenica, per il più giovane arrivato, ci sarà il Trofeo perpetuo Marina Gelmi Fornaciari in memoria della dirigente I-Zona prematuramente scomparsa nel 2016. Per tutti i partecipanti e per i loro accompagnatori, prodotti Latte Tigullio e Grondona.