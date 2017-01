Bonusi raggiunto ai meno 5. Vince Monsalve

SAVONA. 16 GENN.- Delusione per i tifosi italiani, i savonesi in particolare della nutrita colonia di San Cristobal, per il bis non riuscito per un soffio a Bonusi alla Vuelta al Tachira. Il venezuelano Yonathan Monsalve è stato il più veloce nello sprint di gruppo che ha concluso la terza tappa della Vuelta al Tachira, di 115 chilometri. Raffaello Bonusi ha cercato di nuovo il colpaccio che gli era riuscito nella tappa inaugurale, andando in fuga all’ inizio del penultimo giro. Ad un certo punto sembrava davvero che potesse farcela, quando ha avuto 45 secondi di vantaggio, ma pian piano è stato raggiunto dal gruppo a cinque chilometri dal traguardo. Gli altri italiani suoi compagni di squadra, Palini e Benfatto, sui quali puntava la Androni Sidermec di Gianni Savio, in caso di volata di gruppo, non sono riusciti a trovare il varco giusto per piazzarsi ai primo posti del plotone. La classifica rimane invariata con Nava che conserva il primato con solo un secondo di vantaggio su Rodriguez, mentre gli italiani che sono tagliati fuori per il successo finale, da domani cercheranno di puntare ai successi di tappa, così come è avvenuto nella frazione di apertura dove Raffaello Bonusi era riuscito a vincere. Tornando a Monsalve, il ciclista della Jhs, tra il 2011 ed il 2015, ha corso per squadre italiane (Androni Giocattoli, Vini Fantini, Neri Sottoli e Southeast, partecipando a 5 Giri d’ Italia) e lo scorso anno ha vinto il Giro del Venezuela. Oggi si corre la quarta tappa da Sant’ Anna di Tachira a Santa Barbara di Barinas di 165 chilometri: frazione non impegnativa, adatta ai velocisti. Ordine d’arrivo: 1) Yonathan Monsalve (Jhs) in 2 ore 45′ 07”; 2) José Mendoza (id); 3) Jhonathan Salinas (Kino Tachira); 4) A. Paredes; 5) Campos; 6) Murillo; 7) J. Rodriguez; 8) Flores; 9) Becerra; 10) Nava, tutti con lo stesso tempo del vincitore. Classifica generale: 1) Jhon Nava in 5 ore 54′ 14”; 2) Rodriguez a 1”; 3) Largo a 40”; 4) Diaz a 48”; 5) Torres a 1’49”; 6)Ruiz s.t.; 7) Montilla a 2’12”; 8) Yustre a 2′ 15”; 9) Gonzalez a 2’29”; 10) Monsalve a 2’42”; 45)BONUSI a 4′ 23”. Classifica a Punti: 1) Jonatan Monsalve, 42; 2) Jhon Nava, 40; 3) Rodriguez, 34; 4) BONUSI, 29; 5) Aulare, 24; 6) Gonzalez, 20; 18) BENFATTO, 12; 30) PALINI; 7. Classifica GP Montagna: 1) Nava, 7 punti; 2) Rodriguez, 4; 3) Largo, 2; 4) Saiz, 1. Traguardi volanti: 1) Nava, 14; 2) Yaguaro, 11; 3) Bravo, 10; 4) Diaz, 9; 5) Aular, 8; 7) BONUSI, 4. PAOLO ALMANZI