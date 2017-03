GENOVA. 17 MAR. Domenica 19 marzo si svolgerà a Bolzaneto la tradizionale Fiera di S. Giuseppe, principale manifestazione commerciale del Municipio V Valpolcevera.

Saranno circa 250 banchi di operatori, tra i quali anche alcuni rivenditori di animali da cortile che testimoniano l’antico legame con le origini contadine della Valpolcevera.

Le strade interessate dalla manifestazione saranno: via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi, piazza Rissotto.

La viabilità e la sosta, in queste aree, saranno interdette dalle ore 24 di sabato 18 marzo alle ore 24 di domenica 19 marzo.

In via Giro del Vento, nel tratto compreso tra via Bolzaneto e via Reta, verrà istituito il doppio senso di circolazione.