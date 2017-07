Bolzaneto, auto si cappotta nella notte in via Romairone

GENOVA. 1 LUG. Incidente questa notte senza gravi conseguenze a Bolzaneto, in via Romairone. Intorno alle tre di questa notte, un albanese ha perso il controllo della propria auto, una Ford Focus grigia e si è cappottato probabilmente a causa dell’alta velocità.

Sul posto oltre i medici del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

I militi hanno trasportato il ferito all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.





La strada è stata interdetta per circa tre ore per i rilievi del caso della sezione infortunistica e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dalle verifiche degli agenti l’uomo a bordo dell’auto è risultato privo del permesso di soggiorno.