“In Liguria abbiamo prorogato le concessioni per i balneari di 30 anni. Abbiamo dimostrato come deve essere affrontata l’applicazione di una direttiva europea, la Bolkestein, che in Italia rischia di essere molto penalizzante per i balneari. Oggi il governo proroga di un solo anno la direttiva per balneari e ambulanti”.

Lo ha dichiarato oggi il governatore Giovanni Toti, attaccando il Governo a trazione Pd, che ha adottato il provvedimento tampone poco prima delle prossime elezioni.

“Una cosa è certa – ha aggiunto Toti – bisogna cambiare ricetta e al governo del Paese lo faremo partendo dalle cose buone che stiamo facendo in Liguria”.