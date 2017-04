Bogliasco, posti barca disponibili si può fare le domande

BOGLIASCO 3 APR. A Bogliasco riaprono i termini per la presentazione delle domande per posti barca stagionali disponibili nelle aree C e D. Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità e non potrà essere assegnato più di un posto barca per nucleo familiare e/o per persone che risiedano nella stessa unità immobiliare i posti disponibili verranno assegnati mediante sorteggio.

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 14 aprile. Per informazioni occorre rivolgersi all’Ufficio Posti Barca del Comune di Bogliasco, via Mazzini 122, tel. 010-3747266/269/222 o email: bozzo@comune.bogliasco.ge.it. ABov