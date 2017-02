GENOVA. 7 FEB. Figuraccia giunta Doria, sinistra spaccata e sindaco a un passo dalle dimissioni, che ora invocano in tanti. La maggioranza a trazione Pd stasera è andata sotto perché il consiglio comunale di Genova ha bocciato la delibera per “definire i criteri operativi con cui aggregare la società partecipata per la raccolta dei rifiuti, Amiu, a Iren Ambiente Spa” con 19 voti contrari, 14 favorevoli, 6 gli astenuti, su 39 consiglieri presenti in Sala Rossa.

Circa cinquanta lavoratori Amiu e cittadini contrari alla privatizzazione, superati i controlli di sicurezza all’ingresso di Palazzo Tursi, hanno esultato dagli spalti del pubblico festeggiando la bocciatura dell’operazione proposta dall’amministrazione di centrosinistra ed urlando “a casa, a casa” al sindaco Marco Doria.

Hanno votato a favore i consiglieri di Pd, Sel, Lista Doria (solo due consiglieri) e Progresso Ligure.

Hanno votato contro i consiglieri di FdS, M5S, Effetto Genova, Lega Nord, Udc, Forza Italia, FdI-An, Ncd, due consiglieri della Lista Doria (Marianna Pederzolli e Clizia Nicolella ormai verso Rete a Sinistra) e quelli del gruppo Conservatori e Riformisti.

Si sono astenuti i consiglieri di Lista Musso, Percorso Comune, Possibile e un consigliere della Lista Doria.

L’obiettivo della giunta Doria era di portare il socio privato sopra il 51% di Amiu entro il 2017. L’operazione è fallita. Il sindaco è in bilico. La maggioranza a trazione Pd è a pezzi.