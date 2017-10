Blocco conti Lega, Salvini: a Genova le sentenze, a Barcellona i manganelli

GENOVA. 3 OTT. “Ci hanno sequestrato tutti i contributi che i cittadini ci hanno dato. E’ una vergogna. La procura di Genova ha dichiarato guerra alla Lega e alla democrazia.

In Spagna usano i manganelli per cercare di bloccare le persone, qui usano le sentenze. Abbiamo le tasche completamente vuote, ma abbiamo idee e andiamo avanti.

Questa è una sentenza alla spagnola. Il dissenso si può reprimere o con i manganelli e i proiettili di gomma o con le sentenze della magistratura”.





Lo ha dichiarato oggi Matteo Salvini ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus (emittente dell’Università degli Studi Niccolo’ Cusano) in merito al blocco dei conti correnti della Lega, a seguito delle condanne di in primo grado di Bossi e Belsito ed in vista delle prossime elezioni politiche di primavera.

