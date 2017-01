GENOVA. 21 GEN. L’ultimo strordinario capolavoro di Giuseppe Verdi attraverso l’intramontabile fascino della macchina in scena di Ronconi hanno donato al pubblico del Carlo Felice un Falstaff d’eccezione. Nella messa in scena del grande maestro del teatro italiano, garbata, assolutamente attenta alla partitura, e lontana dalla buffoneria, si è goduto di uno spettacolo di grande classe, arricchito naturalmente dal valore della voce del protagonista, Carlos Alvarez, baritono eroico, qui diventato abilmente una grande maschera comica.

“Questo è un ruolo di arrivo – aveva detto il cantante in un’intervista – soprattutto se non si nasce già Falstaff. Io avevo già cantato nell’opera, ma nel ruolo di Ford, questo però mi ha dato modo di imparare molto dai collghi che invece interpretavano Flastaff. Falstaff è personaggio impegnativo, che però è un vero godere fare”. E che Alvarez si sia divertito in questa sua interpretazione è stato palese ieri sera in quanto è apparso assolutamente a suo agio nel personaggio.

Abbiamo così apprezzato un Falstaff che sia pur anziano e panciuto, non per questo era cadente e patetico, anzi! Il Falstaff di Alvarez (e di Ronconi ) è un gran cavaliere che sa come corteggiare le due dame a cui è interessato, con l’eleganza di un lord qual’è, che sia pure irriso resta comunque per rango ed intelligenza superiore al resto della brigata.

Le scene semplificate al massimo per dar spazio agli ingombranti macchinari di un’epoca che non c’è , sono comunque ricche di quella magia che solo Ronconi è stato in grado di creare, annullando il concetto di spazio tempo, assolutamente superfluo nella filosofia dell’opera stessa che canta“ tutto il mondo è burla”.

Frase ripetuta dalla buca dell’orchestra dal direttore Battistoni prima del cantato che chiude l’ultimo atto a causa di un black out che ha lasciato per qualche attimo il fiato sospeso sia artisti che pubblico,ma che per fortuna si è risolto a breve e non ha certo oscurato il successo della serata.

Oltre ad Alvarez ottima interpretazione anche da parte di Alessandro Luongo nel ruolo di Ford e della bella e giovane Leonore Bonilla in quello di Nannetta. L’orchestra ha presentato qualche incertezza in alcuni punti della difficile partitura, ma nel complesso la bacchetta di Battistoni ha affrontato bene anche questa prova.

Lo spettacolo resterà in scena fino a domenica 29 gennaio.

FRANCESCA CAMPONERO