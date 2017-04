MILANO. 4 APR. Oggi pomeriggio presso la Bit, Borsa Italiana del Turismo in corso di svolgimento a Milano, l’etnogastronomo Umberto Curti dalle 16.30 presso l’area Startup Turismo (pad. 4 stand D113-F113) guida il pubblico in un viaggio storico-sensoriale attraverso il pesto e una birra artigianale doppio malto con miele di castagno dell’Oltrepò pavese.

Il gustincontro è occasione ideale per presentare il pacchetto di turismo esperienziale “C’è pesto per te”, progettato per Genova da Luisa Puppo e da alcuni giorni già in vendita sul catalogo Artès.

Possibilità di traduzione inglese in simultanea. Accesso libero ma posti limitati, prenotarsi a contact@artes2italy.com.

Un vivissimo grazie a Rita Covello per l’organizzazione, e a Luca di “Pesto Eccellenza Ligure” per il magnifico pesto in degustazione.

Appuntamento dunque martedì 4 ore 16.30 presso l’Area lounge Associazione Startup Turismo Padiglione 4 (stand D113-F113) e buon pesto a tutti.