GENOVA. 13 APR. Bip, Business Integration Partners, società di consulenza in Europa, grazie alla collaborazione con l’ufficio “Placement e servizi per l’orientamento al lavoro” dell’Università di Genova, ha portato presso l’ateneo ligure l’Exponential Recruiting, l’innovativo format che consente di accelerare i processi di selezione rendendoli più coinvolgenti grazie all’utilizzo del design thinking della Stanford University.

Il format, ideato in collaborazione con WeOne, società specializzata in processi collaborativi innovativi, è stato messo in pratica nelle edizioni di Milano, Pavia, Roma, Palermo, Trento e Venezia, nel corso delle quali circa 40 candidati hanno avuto il giorno stesso dell’incontro l’opportunità di iniziare a lavorare in Bip.

Dalla prima stretta di mano alla firma del contratto in poche ore con 16 gli studenti liguri, neo-laureati e laureandi delle aree di Economia, Ingegneria e Matematica, che hanno avuto l’opportunità di conoscere e farsi conoscere dai recruiter e dai manager di Bip secondo le modalità previste dal nuovo format.





L’Exponential Recruiting permette di esaminare i candidati facendoli lavorare su progetti concreti in piccoli gruppi e creando occasioni di presentazione e confronto durante sessioni plenarie.

A fine giornata 8 studenti liguri hanno ricevuto il loro primo contratto per iniziare a lavorare in Bip, mentre ad altri 3 è stato chiesto di presentarsi per un secondo colloquio per confermare la propria idoneità alla posizione.

L’inserimento delle risorse in stage è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Nel 2016 in Bip oltre il 90% degli stage è stato convertito in un contratto a tempo indeterminato.

I Manager si impegneranno a seguire le risorse inserite e a dar loro tutti gli strumenti utili per diventare consulenti preparati.

“Crediamo molto nella formazione di giovani talenti, considerati fondamentali risorse per la crescita del Gruppo e l’Exponential Recruiting – commenta Angelo Proietti, partner di Bip e ideatore del format – ci ha permesso di ridurre sensibilmente i tempi di selezione e di semplificarne l’iter con il duplice vantaggio di essere in grado di osservare dinamiche e attitudini personali dei candidati che nel corso di una tradizionale intervista non emergerebbero e, allo stesso tempo, di mostrare a loro il reale ecosistema di lavoro in Bip.”