GENOVA. 15 APR. Una bambina di sei mesi in pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza, in una culla termica, da Cagliari all’Ospedale Gaslini di Genova con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare a Ciampino.

A richiedere il trasporto alla sala operativa dell’Aeronautica Militare, è stata la prefettura di Cagliari.

La sala operativa dell’Aeronautica Militare ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire, in coordinamento con prefetture, ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri questa tipologia di trasporto su tutto il territorio nazionale e che ha dato l’ordine di decollo ad uno dei velivoli in prontezza sulle basi italiane, in questo caso un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino.