Beppe Severgnini è direttore di ‘Sette’ del Corriere!

GENOVA. 1 Mar. Per Beppe Severgnini arriva la direzione del magazine ‘Sette’ e la nomina a vicedirettore del ‘Corriere della Sera’ dal primo marzo 2017. Questo meritato traguardo arriva dopo tanti viaggi, tanti incontri, tante interviste e tanti articoli scritti e tanti libri letti e scritti. Trovare il tempo per fare tutto questo lavoro, non è da tutti, ma Beppe ci è riuscito! Severgnini sarà assunto al Corriere della Sera, per studiare una nuova formula per il magazine ‘Sette’ e dirigerlo.

Come al solito un altro mestiere duro! Nel suo ruolo alla guida del settimanale – fondato nel settembre 1987 da Paolo Pietroni – prende il posto di Pierluigi Vercesi, che lo ha diretto dal marzo 2012, e che continuerà a scrivere per il ‘Corriere’ come inviato, collaborando con la direzione per lo sviluppo di nuovi progetti editoriali. Beppe Severgnini appena ventisettenne, scrive per Il Giornale di Indro Montanelli come corrispondente da Londra, dal 1995 è editorialista del quotidiano di Rcs, per cui ha creato il blog/forum ‘Italians’ (1998), tra il 1996 e il 2003 è stato corrispondente in Italia per The Economist e dal 2013 è contributing opinion writer per ‘The New York Times’. È autore di numerosi libri e conduttore di programmi televisivi e radiofonici.

Chi scrive questa bella notizia, deve molto al neo direttore! Beppe, rispondendo ai miei messaggi con concise frasi, mi ha incoraggiato a scrivere e nel 1999 ha pubblicato sul suo blog/forum ‘Italians’ (che coraggio!) una mia recensione del suo Libro “L’Inglese, lezioni semiserie”. Questa pubblicazione è stata il mio miglior biglietto da visita per presentarmi alle redazioni dei giornali locali e poi anche nazionali e chiedere collaborazioni, quasi sempre accettate. Grazie Beppe e in bocca al lupo!! Spero di rincontrarti al festival della comunicazione a Camogli. Antonio Bovetti.