GENOVA. 9 APR. “Che l’Inse! Chi ha paura non può fare rivoluzioni”. Come il Balilla contro le troppe austro-piemontesi del plenipotenziario Antonio Botta Adorno, servo dell’impero asburgico: “Ai genovesi lascerò solo gli occhi per piangere”. Davide contro Golia, ma oggi su Facebook la ribelle genovese, prof. Marika Cassimatis, lancia pure l’hashtag: “ipocrisiaallestelle”.

Annullata dal garante Beppe Grillo e sospesa dal M5S dopo il ricorso per la sua estromissione, la candidata sindaca di Genova va avanti con la sua battaglia, spiegando sul suo profilo tutti i dettagli del pasticcio grillino: “Ecco che si palesano i gravissimi atti d’accusa. Che siano solo pretesti, spero ora non abbia più dubbi nessuno”.

Il legale Lorenzo Borré ha annunciato che il giudice civile si dovrebbe pronunciare domani. Se le darà ragione, Luca Pirondini, eletto al suo posto con una discutibile votazione online nazionale, anziché locale, dovrà rispettare la decisione del magistrato e, forse, accadrà ciò che è già avvenuto in Sardegna: elezioni senza simbolo M5S.