Benevento-Samp, Pradè: Siamo dispiaciuti

«Ci dispiace andare alla sosta in questa maniera. Imprevista e imprevedibile. Poco da dire: non abbiamo fatto una prestazione all’altezza».

A parlare è il responsabile dell’Area Tecnica Daniele Pradè, che dice. «Abbiamo meritato di perdere. Siamo stati passivi, abbiamo fatto una brutta prova: la fame ha fatto la differenza. Lavoreremo su questo: noi della società ci impegneremo a far sì che non accadano più situazioni come oggi».

Confronto. Il dirigente blucerchiato continua scuro in volto: «Abbiamo avuto un confronto nello spogliatoio: dobbiamo crescere, siamo la Sampdoria e dobbiamo competere per obiettivi importanti. Ci manca il salto di qualità. Dispiace per i tifosi e per il presidente ma abbiamo un gruppo di ragazzi intelligenti e maturi e ci auguriamo che da oggi nasca qualcosa di positivo. Sanno assumersi responsabilità, i primi a essere dispiaciuti sono loro».