Bene gli sciatori liguri a Cerreto Laghi

GENOVA. 21 FEB. Week end a Cerreto Laghi per il circuito FISI Liguria. Buona partecipazione sia per lo slalom speciale di sabato, abbinato al Trofeo Alp Station, sia per lo slalom gigante della domenica.

Partendo dagli under 16 brillano le vittorie sia in campo maschile che femminile per il Prato Nevoso Gam Genova grazie a Giulia Russo e Andrea Cervetto. Buoni piazzamenti per Matteo Arzani (Tre G) e Federica Tatini (Prato Nevoso Gam Genova), che si portano a casa un bronzo. Ancora una volta le ragazze Under 14 del Prato Nevoso Gam Genova riescono a salire sul podio: Gaia Rutigliano (1° posto) e Rebecca Bariani (3° posto), tra di loro si inserisce la sanremese Marina Filippi. Nei ragazzi ottimo secondo posto per Pietro Salsotto (Cuneo Ski Team). Tra i più piccoli nella categoria cuccioli sono andati a medaglia ben quattro liguri: Alessio Mussi (Agostino Bronzi La Spezia), Umberto Conti (Imperia Sci 2004), Silvia Madonna (Imperia Sci 2004) e Angelica Goich (Imperia Sci 2004).