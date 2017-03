GENOVA. 30 MAR. Condannato a cinque mesi dal Tribunale di Genova, indagato in altri procedimenti e nuovi guai per l’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito. Cacciato anni fa dalle scope dei Liguri-Padani, oggi è stato “sbattuto fuori” dal Nuovo Msi Destra nazionale, dove era confluito per assumere le cariche di vicepresidente e tesoriere.

“Belsito sbattuto fuori dal Msi-Dn. In data odierna – spiega un comunicato del Nuovo Msi – il presidente nazionale Maria Antonietta Cannizzaro (moglie di Gaetano Saya arrestato il 13 febbraio scorso a Genova, ndr) ha messo fuori dalla porta del Msi-Dn Francesco Belsito, revocando le nomine da vicepresidente e tesoriere per immobilismo ed inefficienza. Tale decisione è valida con effetto immediato”.