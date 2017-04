MALDIVE. 8 APR. Raudha Athif, 21 anni, era bellissima. Un angelo. Era conosciuta come “la ragazza maldiviana con gli occhi azzurri come l’acqua del mare”. La modella internazionale era stata anche elogiata dall’ex presidente delle Maldive sui social network e nell’ottobre scorso era apparsa sulla copertina di Vogue.

Frequentava il secondo anno della Facoltà di Medicina all’Islami Bank Medical College of Rajshai. Senza tanti grilli per la testa, studiava con profitto all’Università e sognava di fare il medico. Un esempio per tante giovani.

Mercoledì scorso è stata trovata impiccata dalle compagne d’Università, nell’ostello studentesco della città del Bangladesh. Poco prima si era preparato un pasto nella piccola cucina della sua stanza. La polizia ha subito ipotizzato un suicidio, ma secondo alcuni sarebbe stata strangolata. L’autopsia sarebbe stata eseguita senza il permesso, né la presenza di un perito nominato dalla famiglia (il padre della ragazza è medico). Ieri il fratello ha in sostanza denunciato: “Sono stati gli estremisti islamici ad ucciderla perché faceva la modella. Secondo loro, si comportava e si vestiva troppo all’occidentale”.

Inoltre, la direttrice del dormitorio femminile ha riferito che la 21enne appariva felice, rispettava gli altri, studiava e non aveva mai dato segni di squilibrio.

“Per me – aveva detto Raudha – fare la modella è un hobby piuttosto che un lavoro, perché sto studiando per diventare medico”.